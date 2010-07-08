В следующую пятницу ВР соберется на торжественное заседание

Литвину поручили организацию

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления “О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 20-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины”, внесенный председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ. Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 415 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Постановлением предусмотрено провести торжественное заседание Верховной Рады 16 июля в 10 часов утра в зале пленарных заседаний. Председателю ВР поручено обеспечить организацию подготовки и проведения этого заседания.

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