«Правительство Рябоконя» торопит с изменениями в Украине

Правительство гражданского общества, созданное по инициативе “Гражданского движения Олега Рябоконя”, поддержало конституционную реформу, предложенную “Украинским юридическим обществом”.

Главная цель конституционной реформы заключается в установлении народовластия в Украине и внедрении гражданского контроля за всеми ветвями власти, сообщает официальный сайт ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя».

По информации ВГО, “Гражданское движение Олега Рябоконя” и “Украинское юридическое общество” подписали Меморандум о сотрудничестве и утвердили план совместной работы.

Первоочередной задачей этой работы, по мнению известного юриста О.РЯБОКОНЯ, является проведение общественного обсуждения предложенного проекта Конституции, реформирование избирательной системы, налогового сектора, системы судоустройства с целью недопущения узурпации власти путем ограничения демократических прав и свобод граждан, подчинение различных ветвей власти воли любой политической силы.

Как заявил председатель «Украинского юридического общества» Олег БЕРЕЗЮК, обновленная Конституция станет фундаментом для трансформации государства с олигархическим строем в государство народовластия. По словам О.БЕРЕЗЮКА, “в Украине необходимо установить действенный и постоянный контроль граждан за властью. По нашему глубокому убеждению, власть начнет работать на граждан только когда станет отвечать перед народом. Мы предлагаем снять ограничение на проведение референдумов по народной инициативе, расширить полномочия местного самоуправления, передать всю полноту ответственности за деятельность исполнительной власти Президенту под контролем со стороны парламента и общественности.”

О.РЯБОКОНЬ также подчеркивает необходимость срочных изменений в государственном, экономическом, социальном и духовном развитии Украины, которые будут нацелены на удовлетворение потребностей каждого гражданина. «Лишь целенаправленное взаимодействие главных звеньев здорового общества – представителей власти, бизнеса, науки и общественных деятелей – может вывести страну из кризисного состояния и поменять отношение власти к гражданам», – заметил О.РЯБОКОНЬ. Он также отметил, что “самоуправляющиеся организации должны взять личную ответственность за судьбу и развитие своей страны, отстаивать свои предложения на политическом уровне, поскольку власть олигархов не способна вывести страну из текущей социально-экономической бездны с учетом интересов рядовых граждан”.

Эксперты Правительства гражданского общества будут предлагать конкретные законодательные и политические инициативы для влияния на реализацию государственной политики с целью защиты демократии, улучшения благосостояния каждого гражданина, пообещал О.РЯБОКОНЬ.