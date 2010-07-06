У Литвина на отставку Тигипко фишку не поставили бы

Во фракции Блока Литвина сомневаются, что в Верховной Раде найдется необходимое количество голосов для отставки вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, проект Налогового кодекса «является коллективным творением» Кабинета министров.

Он добавил, что к этому проекту есть много претензий как со стороны коалиции, так и со стороны оппозиции. «И я не думаю, что здесь надо проблему персонизировать», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос, отправят ли все-таки в отставку С.ТИГИПКО, народный депутат сказал: «Я не играю в политический тотализатор, но если бы я играл, то серьезные фишки не поставил на то, что отправят».