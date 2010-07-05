Мечты нардепов о скором отпуске могут не сбыться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что текущая сессия парламента может быть продлена, если депутаты на этой неделе не рассмотрят все запланированные вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

В.ЛИТВИН напомнил, что текущая пленарная неделя, 6 по 9 июля, является последней неделей работы Верховной Рады VI созыва. На текущую неделю, добавил В.ЛИТВИН, для рассмотрения запланировано 90 вопросов.

Председатель ВР напомнил, что парламент до закрытия сессии должен рассмотреть проект Бюджетного кодекса, законопроекты относительно судоустройства и статуса судей, о всеукраинском референдуме, проект Налогового кодекса.

Часть этих законопроектов, добавил председатель ВР, определены Президентом как безотлагательные. Он также отметил, что часть этих законопроектов уже подготовлены к рассмотрению во втором чтении и переданы в юридическое управление для анализа.

«Поэтому у нас остается возможность работать напряженно, или тогда появится вопрос закономерно о продлении сессии. Потому давайте примем решение, что мы будем работать так, как работали в четверг (1 июля Верховная Рада работала до 24.00 – УНИАН)», - сказал В.ЛИТВИН.