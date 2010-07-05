«Репортеры без границ» приняли приглашение Герман

Руководство международной организации “Репортеры без границ” приняли приглашение заместителя главы Администрации Президента Украины Анны ГЕРМАН посетить Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила А.ГЕРМАН, которая накануне получила письмо от генерального секретаря организации “Репортеры без границ” Жана-Франсуа ЖЮЛЬЯРА.

“Как генеральный секретарь “Репортеров без границ” хотел бы поблагодарить Вас за внимание, уделенное нашей работе, – я принимаю Ваше приглашение”, - говорится в письме.

Также А.ГЕРМАН сообщила о начале консультаций относительно даты приезда Ж.ЖЮЛЬЯРА в Украину.

“Я надеюсь на ощутимую помощь “Репортеров без границ” в деле расширения свободы слова в Украине. Я имею хороший опыт сотрудничества с этой авторитетной организацией и убеждена – “Репортеры...” поддержат наши усилия для развития свободы слова в Украине и для создания условий, при которых возвращение цензуры стало бы невозможным ни при каких условиях”, - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в пресс-службе Президента Украины сообщили, что в 13.00 в Администрации Президента состоится подход к прессе заместителя главы Администрации Президента А.ГЕРМАН и медиаэксперта «Репортеров без границ» Жана МАРТАНА.

Во время общения со СМИ А.ГЕРМАН отметила, что Ж.МАРТАН как известный европейский медиаэксперт, юрист, который сотрудничает с Еврокомиссией и международной организацией «Репортеры без границ», по приглашению украинской стороны будет принимать участие в процессе расширения свободы слова в Украине.

В свою очередь Ж.МАРТАН отметил, что «увидел реформы в Украине, в том числе в вопросе свободы слова».

На следующий день, 1 июля «Репортеры без границ» заявили, что не направляли своего представителя в Украину и не уполномочивали его давать оценку ситуации со свободой слова в нашем государстве.

В заявлении отмечалось, что представители «Репортеров без границ», в том числе генеральный секретарь организации Жан-Франсуа ЖЮЛЬЯР, планируют посетить Украину по приглашению Администрации Президента. Планируется, что визит состоится с 19 по 21 июля.