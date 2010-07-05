Сын Януковича на «бегемоте» выиграл ралли и искупался в шампанском (фото)

В Киевской области прошли соревнования среди гонщиков по бездорожью — Кубок Федерации автомобилистов Украины по трофи-рейдам «АТЛ-трофи 2010». Свои силы в гонках традиционно попробовали нардепы Николай Катеринчук, Виктор Янукович-младший, бывший зять Кучмы Игорь Франчук и депутат Киеврады Алексей Резников, пишет газета "Сегодня". Соревновались 114 команд из Украины и Беларуси. Непростой маршрут по труднопроходимым лесным дорогам в районе сел Ясногородка, Глебовка, Казаровичи усложнила и погода: ливни превратили грунт в грязное месиво.

Удача в ралли улыбнулась опытному гонщику Виктору Януковичу-младшему. Самый быстрый говорит, что в обычных поездках по стране старается ездить аккуратно: «Мне хватает адреналина на бездорожье». Янукович пересел со своего старого джипа Wrangler (который сломался в прошлом году, и Виктор занял тогда на гонках аж 15 место) на «Бегемота» — так он ласково называет джип «Мерседес» G230. Виктор состязался в категории «TR-3» (специально подготовленные внедорожники). Несмотря на поломки (в воскресенье на половине дистанции «Бегемот» пришлось срочно чинить), Янукович-младший занял первое место. Ему вручили кубок и комплект шин, после чего победители устроили друг другу душ из шампанского.