В понедельник, 5 июля, в 14:00 в медиа-холле информационного агентства «ИнтерМедиа консалтинг» (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52а, бизнес-центр «Леонардо»), состоится пресс-конференция на тему: «Осенний избирательный забег по новым правилам: кто выиграет – власть или народ?».

Участники пресс-конференции:

– Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ – главный координатор Гражданской кампании «Форум спасения Киева»;

– Александр ЧЕРНЕНКО – председатель правления Комитета избирателей Украины; – Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины от фракции «Блок Литвина».

1 июля 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», который вызвал неоднозначные оценки в обществе.

В частности, документ предусматривает переход к смешанной системе выборов: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% – в мажоритарных округах.

Законом запрещается участвовать в местных выборах блокам политических партий.

Норма об обязательном выдвижении субъектов избирательного процесса политическими партиями распространяется не только на кандидатов в депутаты местных советов, но и на кандидатов на должности мэров. Теперь кандидаты на должность мэра не смогут баллотироваться самостоятельно – их должны будут выдвигать местные партийные ячейки.

Кроме того, в будущих местных выборах, которые состоятся 31 октября 2010 года, запрещается участвовать партийным организациям, которые зарегистрировались после 31 октября 2009 года.

В законопроекте идёт речь, что очередные местные выборы назначаются не позже, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до них.

За законопроект №6601, автором которого является председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр ЕФРЕМОВ, проголосовали 246 народных депутатов (Партия регионов – 169, БЮТ – 19, НУ–НС – 8, КПУ – 27, Блок Литвина – 19, внефракционных – 4).