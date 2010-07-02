«Осенний избирательный забег по новым правилам: кто выиграет – власть или народ»?
В понедельник, 5 июля, в 14:00 в медиа-холле информационного агентства «ИнтерМедиа консалтинг» (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52а, бизнес-центр «Леонардо»), состоится пресс-конференция на тему: «Осенний избирательный забег по новым правилам: кто выиграет – власть или народ?».
Участники пресс-конференции:
– Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ – главный координатор Гражданской кампании «Форум спасения Киева»;
– Александр ЧЕРНЕНКО – председатель правления Комитета избирателей Украины;– Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины от фракции «Блок Литвина».
1 июля 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», который вызвал неоднозначные оценки в обществе.
В частности, документ предусматривает переход к смешанной системе выборов: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% – в мажоритарных округах.
Законом запрещается участвовать в местных выборах блокам политических партий.
Норма об обязательном выдвижении субъектов избирательного процесса политическими партиями распространяется не только на кандидатов в депутаты местных советов, но и на кандидатов на должности мэров. Теперь кандидаты на должность мэра не смогут баллотироваться самостоятельно – их должны будут выдвигать местные партийные ячейки.
Кроме того, в будущих местных выборах, которые состоятся 31 октября 2010 года, запрещается участвовать партийным организациям, которые зарегистрировались после 31 октября 2009 года.
В законопроекте идёт речь, что очередные местные выборы назначаются не позже, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до них.
За законопроект №6601, автором которого является председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр ЕФРЕМОВ, проголосовали 246 народных депутатов (Партия регионов – 169, БЮТ – 19, НУ–НС – 8, КПУ – 27, Блок Литвина – 19, внефракционных – 4).
Пресс-конференция будет транслироваться в режиме он-лайн на сайте www.imk.com.ua Вход на пресс-конференцию по журналистским удостоверениям. Для контактов: Стрижаченко Ольга, телефоны: (050)826-95-22, (044)581-77-37; e-mail: Черняховский Виталий, телефоны: (044)228-55-33, (068)833-33-33;
Вход на пресс-конференцию по журналистским удостоверениям.
Для контактов: Стрижаченко Ольга, телефоны: (050)826-95-22, (044)581-77-37; e-mail:pr@imk.com.ua;
Черняховский Виталий, телефоны: (044)228-55-33, (068)833-33-33;www.forumspaskiev.org.ua; e-mail: forumspaskiev@mail.ru