Кивалов торгует дипломами в Болгарии

Генеральная прокуратура Болгарии расследует факты незаконной выдачи дипломов Одесской национальной юридической академией, ректором которой является Сергей КИВАЛОВ. Об этом УНИАН сообщил заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО, со ссылкой на обнародованную в ряде болгарских СМИ информацию.

Комментируя информацию о передаче Министерством образования Болгарии в Генпрокуратуру этой страны материалов о незаконной деятельности на территории Болгарии ряда высших учебных заведений, среди которых, в частности, Одесская национальная юридическая академия, Н.ТОМЕНКО отметил, что бездеятельность украинского правосудия "способствовала" тому, что С.КИВАЛОВ как руководитель юридической академии распространил свою деятельность на другие страны, в частности на Болгарию.

По информации болгарских СМИ, в частности, изданий «Труд», «Стандарт», «Монитор», информагентств «Фокус», «News.bg», академия С.КИВАЛОВА выдает болгарским студентам дипломы магистра права после нескольких месяцев обучения (50-60 лекционных дней). Стоимость такого «обучения», по информации болгарской прессы, сравнительно небольшая: всего 400 евро. В результате, болгарские студенты получают квалификацию магистра права и украинский диплом государственного образца, хотя само обучение проходит в форме лекций и семинаров на территории Болгарии. Между тем, ни Одесская национальная юридическая академия, ни ряд других структур, которыми заинтересовались болгарские члены правительства и представители правоохранительных органов, лицензии на образовательную деятельность на территории этой страны не имеют. В списке этих структур оказались также академии с такими «экзотичными» названиями, как Всемирная международная и величайшая академия «Платон» или Всемирная академия талантов Сан-Марино-Карлово.

По информации Н.ТОМЕНКО, и МИД Украины, и правоохранительные структуры нашего государства получали официальную информацию о фактах выдачи дипломов Одесской национальной юридической академии гражданам Болгарии. «Поэтому соответствующим государственным органам стоило бы выяснить, законно ли выдаются на территории другой страны дипломы украинского вуза государственного образца, а также, выполняются ли при этом академические требования Министерства образования Украины», - считает Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что украинская власть "и раньше проявляла удивительную лояльность в отношении дел С.КИВАЛОВА, несмотря на то, что его фигуру связывают с организацией фальсификаций на прошлых выборах Президента Украины". Заместитель руководителя БЮТ также допустил, что ранее С.КИВАЛОВ мог находиться «под защитой» экс-секретаря СНБОУ Петра ПОРОШЕНКО, который при его содействии в 2002 году защитил в Одесской юридической академии кандидатскую диссертацию.

Поэтому, по мнению Н.ТОМЕНКО, история с таинственными дипломами, которые выдает Одесская юридическая академия на территории Болгарии, является еще одним подтверждением беспринципности нынешней власти.

Как сообщил УНИАН заместитель ректора по международным связям Одесской национальной юридической академии Вячеслав ТУЛЯКОВ, академия действительно проводит обучение болгарских студентов в своем Центре дистанционной учебы, который находится в Софии. По его словам, обучение длится 6 лет и отвечает всем академическим требованиям Министерства образования Украины.

В.ТУЛЯКОВ также подтвердил, что правоохранительные органы Болгарии сейчас осуществляют проверки всех иностранных филиалов учебных заведений на своей территории из-за вступления Болгарии в ЕС в 2007 году.

В.ТУЛЯКОВ сообщил, чтобы снять претензии со стороны болгарских официальных учреждений, в настоящее время академия подает документы на перерегистрацию своего Центра дистанционного обучения в Софии в Минобразования Украины.