Уголовному делу против Макаренко присвоили гриф «Секретно»

Уголовному делу, возбужденному по факту нанесения государству ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины” и в рамках расследования которого был арестован экс-председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО, присвоен гриф «Секретно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА.

Он заявил, что дела по факту нанесения ущерба государству в связи с решением Стокгольмского суда и против А.МАКАРЕНКО объединили в одно.

В.ПШОНКА сообщил народным депутатам о мотивах и обстоятельствах задержания А.МАКАРЕНКО, которые уже были обнародованы в средствах массовой информации.

При этом он заявил, что существуют данные досудебного следствия, которые, согласно законодательству, не подлежат разглашению.

В.ПШОНКА отметил, что вся информация, обнародованная им в ВР, является исчерпывающей.

«Но по уголовному делу есть материалы с грифом «Секретно», и уголовному делу присвоен гриф «Секретно», - сказал первый заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной халатности.

СБУ вызывала А.МАКАРЕНКО 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, который принадлежал компании "РосУкрЭнерго", и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" был продан НАК "Нафтогаз Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 25 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.