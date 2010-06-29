Тимошенко дала Авакову «сверхсложное дело»: он с нами не случайно

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО приветствует избрание Арсена АВАКОВА на должность главы Харьковской областной партийной организации ВО "Батькивщина".

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, выступая на отчетно-избирательной конференции Харьковской областной организации ВО "Батькивщина", Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Он все это время боролся за единство демократической команды, он провел множество переговоров с Виктором ЮЩЕНКО, чтобы убрать вражду и вернуть к нормальному естественному сотрудничеству наши команды. Он до последнего пытался это сделать, даже перед первым и вторым туром (выборов Президента). Я думаю, что это говорит о том, что Арсен Борисович с нами не случайно. Это не случайный человек. Он пришел именно потому, что он связал свою жизнь с Украиной действительно".

Ю.ТИМОШЕНКО призвала харьковскую команду "Батькивщины" поддержать А.АВАКОВА. "Дело, за которое берется Арсен Борисович вместе с вами, – оно сверхсложное. Оно очень сложное и, в то же время, безгранично нужное и нашей родной всей Украине, и Харьковщине. И я прошу вас поддержать его во всех делах, во всех его добрых начинаниях", - отметила она.

В свою очередь А.АВАКОВ подчеркнул: "У меня нет сомнений, что нас стратегически ожидает прекрасное будущее. Но нет сомнений, что и легкого пути не будет. Поэтому каждый, кто здесь, должен ясно себе это представить, и по этому пути мы должны идти твердо, демонстрируя четкую позицию".

"Мы заявляем принципы, за эти принципы мы стоим. Юлия Владимировна стоит. Теперь я стою рядом. Вы теперь стоите. И мы должны это выстоять и показать, как мы будем двигаться вперед", - обратился А.АВАКОВ к участникам отчетно-выборной конференции.