В Украине зарегистрирована 181-я партия
13:43, 29 июня 2010Политика
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Руководит 72-летний пенсионер
|Александр Лавринович
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, партия была создана решениям учредительного партийного съезда от 16 ноября 2009 года. Своей целью партия определила содействие утверждению гармоничного демократического строя в Украине как необходимого условия самореализации украинского общества.
Согласно информации, предоставленной в Минюст, председателем партии избран Анатолий КОРНИЕНКО (1938 г.р., директор ООО «Инвестиционно-опытный центр изобретателей «Прогресс-7»).
«Ведущая сила» стала 181-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.
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