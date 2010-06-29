В Украине зарегистрирована 181-я партия

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал приказ о регистрации новой политической партии - «Ведущая сила».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, партия была создана решениям учредительного партийного съезда от 16 ноября 2009 года. Своей целью партия определила содействие утверждению гармоничного демократического строя в Украине как необходимого условия самореализации украинского общества.

Согласно информации, предоставленной в Минюст, председателем партии избран Анатолий КОРНИЕНКО (1938 г.р., директор ООО «Инвестиционно-опытный центр изобретателей «Прогресс-7»).

«Ведущая сила» стала 181-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.