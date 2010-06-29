Хорошковского просят уволить из-за международного скандала

Институт мировой политики призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА освободить от занимаемых должностей председателя Государственной пограничной службы Украины Николая ЛИТВИНА и председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО как лиц, которые несут персональную ответственность за задержание 26 июня 2010 года в аэропорту «Борисполь» руководителя представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении этого Института.

Как отмечается в документе, “инцидент вокруг этого задержания наносит серьезный вред отношениям не только Украины с Германией, которая является ключевой европейской страной, но и с Европейским Союзом в целом”.

По убеждению Института мировой политики, “если Президент не даст надлежащей оценки инцидента и не сделает соответствующих кадровых шагов, это будет означать его согласие с действиями вышеупомянутых лиц”.

Институт мировой политики также убежден, что подготовка к депортации известного немецкого эксперта крайне отрицательно скажется на подготовке официального визита Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Германию.

В сложившейся ситуации Институт мировой политики считает необходимым срочно провести специальное заседание Верховной Рады Украины, на котором должны быть заслушаны по данному вопросу министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, председатель Госпогранслужбы Украины М.ЛИТВИН и председатель СБУ В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ на протяжении 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

Запрещение на въезд в Украину представителю Н.ЛАНГЕ было отменено лишь после вмешательства правительства Германии.

Аналитики связывают задержание Н.ЛАНГЕ с тем, что он критиковал действия новой власти Украины.

27 мая в своей аналитической статьи «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближения с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине Фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента В.ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые произошли после его прихода к власти.

Фонд Конрада Аденауэра является международным демократическим фондом, который создан Христианско-демократическим союзом - правящей политической партией Германии во главе с Канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ. Фонд Аденауэра представлен в 120 странах мира.