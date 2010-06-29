Могилеву без разницы, кого сажать - белых или красных

При ликвидации паводков в прошлые годы более 60% выделяемых бюджетных денег разворовывалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ, отвечая на вопросы журналистов.

«Очень много дел возбуждено по фактам экономических злоупотреблений в различных структурах государственной власти… У нас довольно много уголовных дел, когда из Госрезерва пропало зерно… Очень много денег ушло «налево», скажем так, и при ликвидации паводка в прошлые годы – громадные суммы денег… С трудом понятно, как умудрялись там списывать более 60% денег, выделяемых на ликвидацию», - сказал министр.

При этом он заверил, что любой чиновник, если он причастен к противоправной деятельности, должен понимать, что за это он будет отвечать «независимо от того, он белый или красный».

«Мне без разницы, он за это должен отвечать. Только страх наказания удерживает от каких-то противоправных действий», - отметил А.МОГИЛЕВ.