Томенко посчитал проевропейских депутатов

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что нынешний состав ВР способен законодательно обеспечить вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на открытии заседания Межпарламентской ассамблеи Украина-НАТО.

«Курс на евроатлантическую и европейскую интеграцию - это основной элемент нашей внешней и оборонной политики, который закреплен законодательно», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что неизменными остаются устремления Украины относительно углубленного сотрудничества с НАТО и приобретения полноправного членства в Альянсе.

По его мнению, несмотря на политическую дискуссию, эксперты и депутаты убеждены, что сегодняшний парламент является одним из наиболее евроатлантически направленным, поскольку эту стратегию подвергают сомнению только представители КПУ.

«Таким образом, можно сказать, что европейский потенциал парламента составляет около 420 депутатов из 450», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время он отметил, что в стране продолжается дискуссия относительно темпов и механизмов евроатлантической интеграции. Заместитель председателя ВР напомнил, что основные политические игроки подписали Универсал национального единства, где четко подтверждена стратегия евроатлантической интеграции.

По его словам, большинство политиков и экспертов говорят, что приобретение полного членства Украины в НАТО должно пройти в два этапа - достижение политического консенсуса внутри политической элиты и подтверждение этого консенсуса обществом через референдум.

На сегодняшний день ВР способна выполнить свои функциональные обязанности по законодательному обеспечению европейской и евроатлантической интеграции, сказал он, отметив, что хорошим примером было принятие Верховной Радой всех законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.