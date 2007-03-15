Социалисты поддержат Огрызко

Фракция Социалистической партии Украины поддержит кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания фракции Соцпартии сообщил народный депутат Алексей МАЛИНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня вопрос о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел Украины.

Представление на назначение В.ОГРЫЗКО руководителем внешнеполитического ведомства внес Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.