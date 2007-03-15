Социалисты поддержат Огрызко
10:33, 15 марта 2007Политика
547 0
Решение фракции
|Владимир ОГРЫЗКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания фракции Соцпартии сообщил народный депутат Алексей МАЛИНОВСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня вопрос о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел Украины.
Представление на назначение В.ОГРЫЗКО руководителем внешнеполитического ведомства внес Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter