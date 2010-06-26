Тимошенко: все, что вы читаете в Налоговом кодекс – это история болезни

Юлия Тимошенко заявляет, что новая редакция Налогового кодекса, авторство которой принадлежит вице-премьер-министру Сергею Тигипко и председателю Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаилу Бродскому, направлена на притеснение малого и среднего бизнеса, сообщает ее официальный сайт.

"Этот Налоговый кодекс разрабатывала "творческая группа" во главе с Тигипко и Бродским. Это как раз те креативщики, те "сильные политики", те "новые лица", которые дали этот продукт, который, по сути дела, является горем для страны", - заявила Юлия Тимошенко на встрече с представителями предпринимательских кругов Киевской области.

По словам Юлии Тимошенко, правительство Николая Азарова единогласно проголосовало за принятие этого Кодекса. "На заседании правительства, которое принимало этот Налоговый кодекс и которое выносило его в зал Верховной Рады, голосование было единогласное. Там не было людей, которые бы устраивали демарши на заседании правительства или заявляли о неприемлемости определенных позиций", - пояснила она.

"Это их видение, их ментальность, их группа крови, это их отношение к стране, это все, что вы в Налоговом кодексе читаете - это история болезни правительства Януковича-Азарова и руководителей группы, разрабатывавшей его - это Тигипко и Бродский", - отметила Юлия Тимошенко.