У Азарова придумали, чем еще можно возмещать НДС

Правительство в июне возместит задолженность по возврату НДС зернотрейдерам по схеме возмещения зерном через Аграрный фонд на 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, он сообщил, что в мае текущего года задолженность по НДС была возмещена по указанной схеме на 200 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость зернотрейдерам на апрель т.г. составила 8 млрд. грн.

В марте 2010 года правительство Н.АЗАРОВА приняло принципиальное решение всю просроченную задолженность по возвращению НДС погашать гособлигациями. Выпустить облигации планируется до 1 июля 2010 года. Предварительные условия: срок 5 лет, ставка прибыльности - 5,5%.