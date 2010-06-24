Фельдман объявил конкурс на кандидатов в депутаты

В канун Дня молодежи региональное политическое объединение «Харьков, вперед! Вперед, Харьковщина!», лидером которого является народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН, объявило конкурс «Молодежный кадровый резерв Харькова».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, главной целью конкурса является поиск и формирование молодой харьковской элиты, способной предложить инновационные решения многих вопросов, работать и мыслить креативно и современно, а также выявить интересные идеи относительно развития региона.

А.ФЕЛЬДМАН убежден, что молодежь с ее прогрессивными взглядами и желанием качественных перемен способна продвигать вперед важные для Харькова и Харьковщины инициативы.

В этом контексте он подчеркнул, что одно из приоритетных направлений деятельности нового политического объединения - открыть для молодежи путь в политику. Поэтому победители конкурса идей будут включены в списки кандидатов в депутаты местные органы власти - Харьковские областной и городской совет, а их идеи и предложения будут учтены в программе деятельности объединения.

В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте 20-35 лет, для чего им необходимо предоставить свои предложения на тему: «Каким должен быть Харьков через пять лет?», а также информацию о себе.

Справка УНИАН. «Харьков, вперед! Вперед, Харьковщина!» является региональным политическим объединением, основанным народным депутатом А.ФЕЛЬДМАНОМ и сформированным на базе партийных структур и депутатских групп в местных советах Харькова и Харьковской области.