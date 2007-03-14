Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перенесено на следующую неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, это предложение внес Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в начале сегодняшнего заседания СНБО. Он извинился, что заседание, которое было запланировано на 14.30, не началось своевременно.

Президент проинформировал присутствующих, что в это время проходила его встреча с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЮЩЕНКО попросил с пониманием отнестись к этой задержке, заметив, что на протяжении двух часов руководители государства обсуждали текущую ситуацию в стране как в стенах парламента, так и вне его.

«Этот разговор был полезным», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что и парламент, и Президент, и правительство исходят из одной цели – как можно сильнее зафиксировать политическую стабильность в стране.

По словам Президента, для этого стороны должны руководствоваться национальными приоритетами.

Как сказал глава государства, стороны обсудили то, что значительная часть недоразумений возникает из-за изменений в Конституцию и их законодательную имплементацию. В.ЮЩЕНКО объяснил, что это касается и Закона о Кабинете министров, и других подобных документах.

«Есть понимание того, что это сложный процесс, где необходимо владеть большой выдержкой, пониманием национальных приоритетов, чтобы не сползать к противостоянию», - сказал Президент.

[ назад ]

Заседание СНБО перенесено на следующую неделю

Киев. 14 марта. УНИАН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перенесено на следующую неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, это предложение внес Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в начале сегодняшнего заседания СНБО. Он извинился, что заседание, которое было запланировано на 14.30, не началось своевременно.

Президент проинформировал присутствующих, что в это время проходила его встреча с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЮЩЕНКО попросил с пониманием отнестись к этой задержке, заметив, что на протяжении двух часов руководители государства обсуждали текущую ситуацию в стране как в стенах парламента, так и вне его.

«Этот разговор был полезным», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что и парламент, и Президент, и правительство исходят из одной цели – как можно сильнее зафиксировать политическую стабильность в стране.

По словам Президента, для этого стороны должны руководствоваться национальными приоритетами.

Как сказал глава государства, стороны обсудили то, что значительная часть недоразумений возникает из-за изменений в Конституцию и их законодательную имплементацию. В.ЮЩЕНКО объяснил, что это касается и Закона о Кабинете министров, и других подобных документах.

«Есть понимание того, что это сложный процесс, где необходимо владеть большой выдержкой, пониманием национальных приоритетов, чтобы не сползать к противостоянию», - сказал Президент.