Тимошенко заявляет, что за «газ Фирташа» Газпрому заплатили $1,7 млрд

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает политическим преследованием арест экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Этот арест человека, занимавшего государственническую позицию, связан с политическим преследованием», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, это является первым шагом и первым примером того, как команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА может бросить за решетку человека, который защищает национальные интересы.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что этот арест связан непосредственно с растаможиванием 11 млрд. кубометров газа, которые «вроде бы принадлежали «РосУкрЭнерго».

При этом она отметила, что эти 11 млрд. кубометров газа принадлежали Украине.

«Я сегодня обнародую соответствующее соглашение между НАК «Нафтогаз» и «Газпромом» о покупке этого газа за 1,7 млрд. долл.», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ считает, что подобным арестом нынешняя власть пытается «освятить» возвращение «РосУкрЭнерго» средств в сумме от 3 до 5 млрд. дол. согласно соответствующим решениям Стокгольмского арбитражного суда.

«По сути, сегодня можно утверждать, что именно Президент обратился в Стокгольмский суд, чтобы вернуть средства своим компаньонам», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также заметила, что в настоящее время непонятно на каком основании предъявляются претензии экс-председателю Гостаможслужбы, поскольку еще 16 марта 2009 года Шевченковский районный суд Киева установил, что таможенники действовали законно при растаможивании этих 11 млрд. кубометров газа.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно она давала прямые поручения руководителям НАК «Нафтогаз» и таможенной службы о растаможивании этого газа.

«Потому, я думаю, что стражи порядка должны в первую очередь обращаться ко мне, как к экс-премьер-министру, за объяснением. Я готова отвечать за каждое свое поручение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заметила, что ее команда с помощью лучших правозащитников и адвокатов будет защищать экс-председателя Гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО и других бывших должностных лиц от произвола действующей власти.

Кроме того, по мнению лидера БЮТ, если в Украине еще остались «не марионеточные суды», то они не будут принимать незаконных решений.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что ее команда будет обращаться к лидерам всех европейских стран, ПАСЕ и Мониторинговому комитету Совета Европы с детальной информацией относительно событий, которые в настоящее время происходят в Украине.