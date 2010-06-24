Стельмах будет работать, пока не появится новая кандидатура

"СТЕЛЬМАХ справляется. Гривня стабильна, - заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН на встрече с журналистами в АП, отвечая на вопрос, будет ли заменено в ближайшее время руководство Национального банка. - Следовательно смена руководителя НБУ не является первоочередной задачей".

По его словам, руководство НБУ проводит сегодня взвешенную и эффективную при нынешних рыночных условиях курсовую политику.

В ближайшее время важно законодательно усовершенствовать условия работы НБУ, в частности укрепить рычаги реальной независимости НБУ. Не исключено, что будет увеличено количество заместителей председателя НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ, по словам, С.ЛЁВОЧКИНА, будет работать до тех пор, когда не появится возможность внести новую кандидатуру, которая будет отвечать многим критериям. В первую очередь, это должен быть опытный человек, который «будет удерживать штурвал».