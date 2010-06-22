Черномырдин предлагал Кучме обмен женами

За 8 лет работы в Украине Черномырдин успел увидеть разницу между Украиной и Россией, а также народами, их населяющими. Об этом он рассказал в интервью "Известия в Украине":

"За время, которое я провел здесь, а восемь лет это немало, я мог хорошо изучить эту страну. Когда Леонид Кучма написал книгу «Украина – не Россия», я был страшно возмущен этим названием. Потом я действительно увидел, что Украина - не Россия, и ничего плохого в этом нет.

Украина – компактное государство, где разница температур между севером и югом 5 -10 градусов. Это плодородная земля, отличные климатические условия – все то, что сформировало нормальные характеры людей.

В России две трети территории - это северные районы или приравненные к ним. Людям не зря доплачивают только за то, что они живут в этих местах.

Оренбургская область - это не Заполярье, но там платят 15 процентов уральских. Возьмите Сибирь, Чукотку - когда полгода ночь, действительно собаки воют, не выдерживают. Ну а человеку как?

И все это формирует характер. Россияне порезче, погрубее, поконкретнее украинцев. Мы не размазываемся. Мы сказали «да» - значит «да». Когда «нет» – значит, «нет».

Однако Черномырдин считает, что несмотря на различия в характерах, украинцев и россиян многое объединяет: "Нас очень многое объединяет. Нас, россиян и украинцев. У нас одни и те же праздники, одна и та же вера, мы одни песни поем, мы одинаково выпиваем - где больше, где меньше.Украинца от россиянина по роже не отличишь...

У меня жена была украинка, но я об этом даже не знал до какого-то времени. Знал, что теща по-украински говорит, и все. У Кучмы жена с Урала, а у моей Валентины корни здесь. Я предлагал Кучме женами меняться. Хохлов сюда, а русскую отдавай. Он что-то не согласился..."