Нунсовка собралась в коалицию, но пока ездит на метро

Народный депутат от НУ-НС, член депутатской группы "Народная самооборона" Екатерина ЛУКЬЯНОВА не исключает возможности своего вхождения в парламентскую коалицию.

Об этом она сообщила в интервью агентству УНИАН, в то же время отметив, что окончательное решение по данному вопросу еще не приняла.

“Я думаю над тем, что надо искать какой-то выход из сложившейся ситуации. Я думаю над тем, что ТАБАЧНИК - враг государства, и он не может находиться на своей должности, но оппозиция ничего сделать по этому поводу не может”, - отметила Е.ЛУКЬЯНОВА.

По ее словам, она готова войти в коалицию, если ее голос услышат. “Поэтому если мой голос в коалиции услышат, и это поможет снять с должности таких людей, как ТАБАЧНИК, то, возможно, я вступлю в коалицию”, - сказала она. По ее словам, окончательное решение не принято, поскольку “я еще не имею ответов на многие вопросы”.

Также Е.ЛУКЬЯНОВА отметила, что поводом для размышлений о вхождении в коалицию стало общения с народными депутатами, вошедших в депутатскую группу “Право выбора”, которую возглавляет Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС, также член “Народной самообороны”), в частности, Виктором ШЕМЧУКОМ и Сергеем ХАРОВСКИМ. “Это люди, которых я очень уважаю”, - добавила она.

Е.ЛУКЬЯНОВА считает беспочвенными обвинения лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО по поводу того, что якобы депутатам от оппозиции за вхождение в коалицию предлагают полтора миллиона долларов. “У меня вопрос - а господин ЛУЦЕНКО эти деньги видел?” - спросила депутат.

По ее словам, “демократический лагерь погубило навешивание ярлыков друг на друга и непонимание позиции другого”. “Если мнение одного отличается от мнения другого, то это не значит, что он враг или продажный”, - добавила Е.ЛУКЬЯНОВА. Она отметила, что необходимо было “сесть и подумать и найти какой-то выход из ситуации”.

“При нынешней ситуации в парламенте делать нечего. Поскольку приходить только и регистрироваться в парламенте и при этом совсем не исполнять свои обязанности как депутата - это меня не устраивает”, - заявила Е.ЛУКЬЯНОВА. “Меня избиратели не посылали, чтобы я просто получала деньги в парламенте - заработную плату, а для того, чтобы я принимала какие-то законы”, - добавила депутат.

Е.ЛУКЬЯНОВА подчеркнула, что ни о каких деньгах за вхождение в коалицию не идет речь. “Я на метро как ездила, так и езжу. Человек, у которого полтора миллиона, на метро не ездит”, - добавила она.

Отвечая на вопрос, как она будет чувствовать себя в коалиции, против которой недавно так активно выступала, в частности, во время ратификации харьковских соглашений, Е. ЛУКЬЯНОВА подчеркнула: “Я и сейчас выступаю против харьковский соглашений, я не изменила свои взгляды, но я считаю, что именно Владимир ЛИТВИН виноват в том, что происходит, ведь В.ЯНУКОВИЧ декларировал свою позицию давно, а спикер парламента...”

Говоря о группе “Народная самооборона” в парламенте Украины, Е.ЛУКЬЯНОВА отметила, что “в последние два месяца группа не собиралась и не обсуждала ни одного вопроса, поэтому возник вопрос о создании другой группы, которая начнет действовать, - “Право выбора”. По ее словам, в эту группу на сегодняшний день входят 11 народных депутатов. Она сказала, что также вошла в группу “Право выбора”.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в состав коалиции “Стабильность и реформы” вошли шестеро народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”: Валерий БОРИСОВ, Давид ЖВАНИЯ, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Сергей ХАРОВСКИЙ и Виктор ШЕМЧУК.