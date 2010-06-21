Министр обороны бросил вызов Януковичу?

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ инициирует законодательную инициативу, согласно которой начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины одновременно занимал бы должность первого заместителя министра обороны.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Минобороны, на днях глава военного ведомства М.ЕЖЕЛЬ провел совещание, на котором высказал идею о том, чтобы «начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ был бы его первым заместителем и во всем подчинялся гражданскому министру».

По словам собеседника агентства, данная инициатива противоречит законодательству, поэтому М.ЕЖЕЛЬ непосредственно на совещании дал указание юристам ведомства подготовить для этого соответствующие законодательные изменения.

По мнению источника, такое намерение министра обороны М.ЕЖЕЛЯ можно считать «вызовом Президенту Украины – Верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины, ведь начальник Генштаба – подчиненный главы государства».

Эксперт связывает данную инициативу министра обороны «с намерением получить полный доступ к военному имуществу и технике без посредничества Генерального штаба».

«На Генеральный штаб сегодня возложена вся ответственность за оборону страны. Он является главным военным органом по планированию обороны, управлению применением Вооруженных сил, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, местного самоуправления, другими воинскими формированиями и правоохранительными органами», - напомнил собеседник агентства.