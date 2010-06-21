Москаль: если бы я знал номер Луценко, я бы спросил, кого он понабирал

Народный депутат от НУ-НС, министр внутренних дел оппозиционного правительства Геннадий МОСКАЛЬ прогнозирует, что еще несколько депутатов от «Народной самообороны» войдут в состав парламентской коалиции.

Об этом он заявил в интервью газете «Дело» (№101 от 21 июня).

«Я знаю, что кандидаты уйти есть. Не уйдут только Тарас СТЕЦЬКИВ, Юрий СТЕЦЬ, Юрий ГРЫМЧАК», - сказал он.

Г.МОСКАЛЬ также добавил, что и он не собирается пополнять ряды коалиции. Он отметил, что по данному вопросу все знают его позицию и поэтому даже не ведут переговоры. «Говорят с теми, у кого ладони потные. Если я почувствую, что политический проект «Украина» закончился, эмигрирую из Украины. А в коалицию я не пойду никогда», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

При этом народный депутат не смог ответить на вопрос, как к подобным переходам относится лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО. «Я не могу сказать, давно с ним не общался. Если бы я знал номер его телефона, то позвонил бы еще накануне этих событий и спросил, кого он понабирал в список. Ведь я считал, что эти люди ему преданы!», - заяивл он.

Г.МОСКАЛЬ также считает, что лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО давно должен был взять пример с лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и провести перерегистрацию депутатов.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в состав коалиции “Стабильность и реформы” вошли шестеро народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”: Валерий БОРИСОВ, Давид ЖВАНИЯ, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Сергей ХАРОВСКИЙ и Виктор ШЕМЧУК.