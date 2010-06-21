Сборная Франции наносит миллионные убытки спонсорам

Неудачное выступление сборной Франции на Чемпионате мира по футболу, где команда пока не выиграла ни одной встречи, грозит команде не только гневом французских болельщиков, сообщает радиостанция "Маяк". По оценкам экономических специалистов, это станет и подлинным финансовым поражением сборной Франции, одновременно нанося удар по ее спонсорам и тем фирмам, которые используют футбол как средство извлечения сверхприбылей.

Лидер списка пострадавших уже определен. Это во-первых, частный канал французского телевидения ТФ-1, владеющий эксклюзивными правами на трансляцию матчей ЧМ-2010.

Последняя неудачная игра французской сборной уже вызвала значительное снижение котировок акций ТФ-1 на парижской бирже. Не секрет, что трансляция матчей - важнейший источник финансовых поступлений телекомпании от проданного под рекламу эфирного времени. Теперь эти доходы явно пойдут на убыль, не позволяя телеканалу окупить затраченные средства.

За права на трансляции матчей во Франции ТФ-1 заплатила организаторам чемпионата 120 миллионов евро. С учетом приобретения сублицензии другими телеканалами ТФ-1 удалось на данный момент свести свои расходы к 87 миллионов евро. Станция намеревалась продавать право на разовый показ одного рекламного ролика в ходе матчей плей-офф с участием французской сборной за 300 тысяч евро. Совершенно неясно, удастся ли ей сохранить столь высокий тариф.

Заместитель директора рекламного отдела ТФ-1 Лоран Блио на данный момент отрицает, что невыход французской сборной в плей-офф серьезно повлияет на доходы от размещения рекламы. Ряд экономических экспертов придерживаются во Франции совершенно иного мнения.

К убыткам, вызванным неудачами подопечных Раймона Доменека, готовится и компания "Адидас". По данным директора маркетингового агентства "Спортлаб" Жиля Дюма, у этой компании теперь резко снизятся доходы от продажи дорогостоящих футболок с именами французских игроков. В результате не менее 200-300 тысяч единиц этой продукции останутся на полках магазинов и на складах.