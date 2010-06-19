Янукович поручил ГПУ заняться свободой слова и правами человека

Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время обнародует анализ ситуации в Украине с защитой свободы слова в последние годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Во встрече также принял участие первый заместитель генпрокурора Виктор ПШОНКА.

Во время встречи глава государства предложил в развитие уже принятых ранее решений провести в начале июля встречу с представителями правоохранительных органов, на которой рассмотреть главные вызовы, которые сегодня стоят перед работниками правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью в нашем государстве, защиты прав человека и тому подобное.

«Я знаю, что вы проводите соответствующую аналитическую работу, и просил бы вас во всех регионах по органам прокуратуры разобраться, какие сейчас у нас есть проблемы, где мы получили сегодня минусы, где есть недостатки и над чем нужно работать. Это очень важно», – подчеркнул глава государства.

«Нам нужно заслушать по этим вопросам представителей всех правоохранительных органов и, безусловно, сделать соответствующие выводы», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Во время встречи Президент обратил особое внимание на ситуацию с защитой прав человека и вопроса свободы слова в Украине, которые, по его мнению, «сейчас стоят очень серьезно».

«Нам нужно проанализировать эти вопросы и рассмотреть их на Координационном совете с участием Президента», – предложил он.

А.МЕДВЕДЬКО согласился с Президентом, что вопрос свободы слова в Украине сегодня очень актуален. Он сообщил, что Генеральная прокуратура уже проанализировала ситуацию с защитой свободы слова в последние годы и в ближайшее время обнародует эту информацию.

Отдельным вопросом встречи было расследование резонансных дел, в первую очередь, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «устаревших». «Нам нужно провести анализ, что нам делать с этим дальше...Это крайне важно, потому что все эти вопросы чувствительны, они касаются как общества в целом, так, безусловно, и отношения к Украине в мире. Это – наше лицо», – отметил он.