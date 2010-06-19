Политолог: регионалы, наконец, поняли, что им не стоит тянуть
"Именно для них выгодна дата 31 октября"
Директор Института проблем управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО считает, что для Партии регионов выгодна дата проведения местных выборов 31 октября.
Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.
“Именно для них выгодна дата 31 октября. “Регионалы”, наконец, поняли, что им не стоит тянуть с датой местных выборов, пока у них есть положительная рейтинговая тенденция”, - сказал он.
В.ФЕСЕНКО также отметил, что сегодня для Партии регионов ситуация благоприятна, поскольку нет кризиса в социально-экономической сфере. Кроме того, на фоне падения доверия к оппозиции у Партии регионов также более привлекательная ситуация. В то же время он отметил, что рейтинг “регионалов” будет падать осенью, “но не очень сильно”, они все равно будут сохранять ведущие позиции в рейтинговой гонке.
По его словам, оппозиция, наоборот, надеется, что если будет тенденция падения рейтинга Партии регионов, особенно после начала реформ, которые всегда являются болезненными, то они могут воспользоваться этой ситуацией и поднять свои рейтинги.
Как сообщал УНИАН, 16 июня во время встречи с журналистами глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН заявил, что выборы в местные органы власти состоятся 31 октября 2010 года по новому закону.
17 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что считает целесообразным провести выборы в местные органы самоуправления по смешанной системе 31 октября 2010 года.