Бютовец нажаловался Генпрокуратуре на двух коллег по фракции

Народный депутат от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО просит Генеральную прокуратуру проверить информацию о якобы совершении народными депутатами от БЮТ Сергеем СОБОЛЕВЫМ и Остапом СЕМЕРАКОМ рейдерских действий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие депутатские запросы были зачитаны сегодня во время пленарного заседания парламента.

В частности, В.ПИЛИПЕНКО просит Генпрокуратуру проверить информацию о «противоправном захвате народным депутатом С.СОБОЛЕВЫМ ООО «Евпаторийский винзавод» и ВАТ «Сельскохозяйственное предприятие «Черноморская жемчужина».

Также депутат просит ведомство отреагировать на информацию о «противоправных действиях депутата от БЮТ О.СЕМЕРАКА, которые заключаются в рейдерском захвате имущества жителей Киева».