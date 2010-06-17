Следствие не нашло вины экс-мэра Киева в смертельном ДТП

Следователи столичной милиции не установили состава преступления в действиях народного депутата, бывшего мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, в результате которых автомобилем под его управление на смерть был сбит мужчина.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил прокурор города Киева Юрий УДАРЦОВ.

«Следствие приняло решение о его (деле) прекращении в связи с отсутствием состава преступления. Сейчас оно поступило к нам. Оно нами изучается и будет принято окончательное решение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы Управления ГАИ Киева, народный депутат А.ОМЕЛЬЧЕНКО 25 ноября прошлого года около 21.20 на Столичном шоссе неподалеку от остановки общественного транспорта «Вита-2» насмерть сбил пешехода.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО, двигаясь на автомобиле «Мицубиси-Паджеро» со стороны Конча-Заспы в направлении Киева, совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

В письменном объяснении А.ОМЕЛЬЧЕНКО, которое было предоставлено сотрудникам ГАИ, отмечено, что его автомобиль двигался в направлении города во второй полосе движения со скоростью около 70 км/час. (на данном участке соответствующим знаком установлено ограничение максимальной скорости до 80 км/час). Он также объяснил, что в селе Чапаевка перед его автомобилем из-за потока встречного транспорта неожиданно появился мужчина. По словам депутата, пешеход переходил дорогу в неустановленном для перехода месте, примерно в 40 метрах от пешеходного перехода. Такие же показания дал один из свидетелей. В объяснении А.ОМЕЛЬЧЕНКО также указывает, что применил экстренное торможение, во избежание наезда.

Народный депутат находился на месте ДТП до завершения оформления материалов происшествия, а также прошел медицинскую экспертизу (заключение №001101), которая засвидетельствовала, что он был трезв, говорится в сообщении ГАИ.

МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП.