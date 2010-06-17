Парламент уволил судью ВСУ за нарушение присяги

Верховная Рада Украины освободила Александра ВОЛКОВА от должности судьи Верховного Суда в связи с нарушением присяги судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 247 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил на заседании парламента председатель Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, в частности, А.ВОЛКОВ «принимал непосредственное участие при пересмотре в кассационном порядке Верховным Судом Украины приговоров, решений, постановлений, постановлений судов, которые принимал его близкий родственник – брат его жены – судья Игорь БАРАНЕНКО».

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, также А.ВОЛКОВ безосновательно принимал к рассмотрению кассационные жалобы, по которым не был оплачен судебный сбор, а также останавливал выполнение «законных решений судов первого действия, что стало причиной рейдерских действия в отношении трех предприятий».

В свою очередь на заседании парламента А.ВОЛКОВ заявил, что обвинения против него являются безосновательными. Он напомнил, что все решения в Верховном Суде Украины выносятся коллегиально, в составе 3-4 судей.

По его словам, нельзя говорить, что брат жены является «близким родственником, поскольку тогда и моя жена является также мне близким родственником, и что тогда с браком делать?».

Против освобождения судьи выступил председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО.

Также ВР приняла решение об освобождении от должности судьи Киевского апелляционного административного суда И.БАРАНЕНКО в связи с нарушением присяги судьи. За данное решение проголосовали 248 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.