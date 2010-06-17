Относительно дела об отравлении Ющенко Медведько разводит руками

Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО сложно сказать, какой и когда будет конечный результат в расследовании дела об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом генпрокурор заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Сказать о том, какой результат будет, – сложно сказать. Я не могу сказать. Когда, я тоже не могу сказать. Поживем, увидим. Но говорить, что при новой власти оно (уголовное дело – УНИАН) не будет расследоваться неправильно, – при любой власти мы будем его расследовать», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

29 января 2010 года заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША заявил, что Генпрокуратура завершит расследование уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО, независимо от того останется или не останется он Президентом.

Сразу после инаугурации нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, 26 февраля, заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что сомневается в раскрытии убийства журналиста Георгия Гонгадзе и отравления В.ЮЩЕНКО.

4 марта 2010 года тогдашний председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что дело об отравлении В.ЮЩЕНКО можно было передать в суд еще в 2007 году. Однако, по мнению руководителя СБУ, на тот момент не хватило решимости у руководителей Секретариата Президента. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, именно они ответственны за передачу дела в Генпрокуратуру, после чего СБУ утратило контроль над ним.

13 апреля с.г. в Верховной Раде Украины прекратила работу Временная следственная комиссия парламента по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО, созданная 31 марта 2009 года. Председателем ВСК был народный депутат из фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.