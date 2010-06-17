Парламент Крыма просит отнять у Шухевича звания Героя

Верховный совет Крыма обращается в Конституционный Суд Украины с просьбой проверить конституционность указа на то время Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении командиру Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания Герой Украины (посмертно).

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение представления в КС проголосовали 82 из 94 депутатов, присутствовавших сегодня на заседании крымского парламента. Всего в парламенте автономии 100 депутатов.

«Шухевич никогда не был гражданином Украины, и его возможные заслуги не могут быть связаны со становлением и развитием независимой Украины, соответственно, ему не может быть присвоено звание Герой Украины», - считают депутаты.

В обращении в Конституционный Суд парламентарии ссылаются на закон о государственных наградах и устав звания «Герой Украины». Депутаты отмечают, что звание «Герой Украины» присваивается гражданам Украины за выдающийся героический поступок или выдающиеся трудовые достижения и не присваивается за заслуги, которые имели место в прошлом и не связаны со становлением и развитием независимой Украины.

В.ЮЩЕНКО присвоил Р.Шухевичу звание Героя Украины (посмертно) в октябре 2007 года.

Как сообщал УНИАН, крымский парламент в феврале просил КС признать неконституционным указ В.ЮЩЕНКО о присвоении лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере звания Герой Украины.

Конституционный Суд весной отказался открывать производство из-за несоответствия представления Верховного совета Крыма требованиям, предусмотренным Конституцией и законом о КС.