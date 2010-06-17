Эксперт: Янукович адекватно отреагировал на мнение оппозиции

Президентский законопроект №6517, предусматривающий снижение налогового бремени на предпринимателей и в частности отказ от практики внеочередных проверок без предупреждений, является примером адекватной реакции власти на предложения оппозиции. Так директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК прокомментировал внесение в парламент 14 июня президентского законопроекта, сообщили УНИАН в центре.

«Президент, подавая законопроект №6517, отменяющий нормы нашумевшего резонансного законопроекта №6337, демонстрирует готовность адекватно воспринимать конструктивные предложения оппозиции. Не секрет, что именно об отмене ряда дискриминационных норм относительно прав налоговой администрации, в частности - на внеплановые проверки, выступала представитель БЮТ, руководитель профильного парламентского комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ», - говорит он. По словам В.КУЛИКА, такие действия власти и оппозиции внушают надежду на возможность конструктивного сотрудничества и поиска эффективных механизмов взаимодействия, «отхода от «майдановой» риторики».

В преддверии второй волны кризиса, говорит эксперт, остатки среднего класса, который к тому же является политически активным, нуждается в максимально комфортных условиях, прежде всего, для малого и среднего бизнеса. «Сегодня много говорится о возможной второй волне кризиса. В связи с этим, подобные инициативы, как со стороны оппозиции и Н.КОРОЛЕВСКОЙ в частности, так и со стороны власти, являются тем необходимым минимумом для создания более-менее комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. Такие действия имеет не только бюджетообразующую функцию, но и социальную», - отметил В.КУЛИК.

Справка УНИАН. Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 14 июня 2010 г. внес в парламент законопроект №6517, которым предлагается в частности сократить сроки проведения налоговых проверок.

Документом также предлагается отменить норму законодательства, согласно которой налоговые инспекции принимают решение о проведении внеочередной налоговой проверки без предупреждения налогоплательщика в случае, если налоговики получили информацию об уклонении ним от налогообложения.