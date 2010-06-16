Первый пошел: Янукович уволил своего губернатора
18:04, 16 июня 2010Политика
5572 0
Замена уже есть
|Ярослав Сухой
Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сегодня заявил, что обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой освободить Ярослава Сухого от должности главы Тернопольской облгосадминистрации, чтобы он вернулся на работу в Верховную Раду.
«С моей точки зрения он больше пользы может принести в парламенте», - сказал Ефремов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter