Первый пошел: Янукович уволил своего губернатора

Президент Виктор Янукович подписал указ об освобождении Ярославе Сухого от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением. Другим указом глава государства назначил на эту должность Михаила Цимбалюка. Документы за номерами № 696/2010 и 697/2010 соответственно обнародованы на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сегодня заявил, что обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой освободить Ярослава Сухого от должности главы Тернопольской облгосадминистрации, чтобы он вернулся на работу в Верховную Раду.

«С моей точки зрения он больше пользы может принести в парламенте», - сказал Ефремов.