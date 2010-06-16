Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ берет уроки украинского языка.

Об этом он сказал в интервью Украинской службе Би-Би-Си, опубликованном сегодня.

"И уроки тоже беру, но вы понимаете, что основной язык, которым мне приходится пользоваться, читать документацию, подписывать бумаги, общаться с людьми - это украинский. Потому здесь проблем у меня нет”, – сказал он.

Вместе тем премьер отметил, что когда он хочет говорить быстро, доступно и свободно, то общается на том языке, которым владеет свободно, а не вынужден думать и подбирать слова. “Если мне нужно четко донести до собеседника свое мнение, как вот сейчас, я это делаю на русском языке, который является для меня родным”, - отметил Н.АЗАРОВ.

По мнению премьера, каждый человек должен иметь возможность общаться на том языке, на котором ему удобно и который он считает родным. “Вот я часто задаю вопрос - а как бы чувствовали себя жители Люксембурга или Швейцарии, если бы им сказали общаться исключительно на немецком языке? Они бы, наверное, считали это притеснением”, - отметил он.

“Мы прекрасно знаем, что добрая половина Украины общается преимущественно на русском, а другая половина – на украинском. По моему мнению, это лишь обогащает нашу культуру. Поэтому мы будем делать все, чтобы каждый гражданин чувствовал себя свободным человеком. Когда мы этого достигнем, - поверьте: языковой вопрос даже никто не будет вспоминать”, - сказал Н.АЗАРОВ.