Новая власть «сплетет лапти» трем замам Черновецкого?
Среди жертв может быть Басс
Новый первый заместитель Киевской государственной городской администрации Александр ПОПОВ прогнозирует дальнейшие ротации среди заместителей руководителей столицы.
Такое мнение он высказал в комментарии газете «Сегодня».
В частности, отвечая на вопрос, будут ли еще ротации среди заместителей мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, А.ПОПОВ отметил, что не может пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
«Решение о своих замах принимает мэр города, а я вношу свои предложения. Пока эти вопросы между собой мы не обсуждали. Ротации, думаю, будут. Но я только вступил в должность. Надо изучить обстановку», - отметил он.
В то же время по данным газеты «Сегодня», уже на этой неделе будет объявлено обо всех кадровых изменениях в мэрии. Так, покинут должности три заместителя, газета предполагает, что это могут быть Денис БАСС, Игорь ДОБРУЦКИЙ и Валерий МИРОНОВ.
Издание отмечает, что сейчас в мэрии и всех ее подразделениях активно проходит аттестация сотрудников - от начальников отделов до рядовых.
«Ротация кадров очень большая. Кроме того, что из 18 замов осталось 8, а вместо 32 главков осталось 22, очень много начальников отделов оказались не соответствующими своей должности. А значит, на их места придут новые люди», - сообщили «Сегодня» источники в мэрии.
Как стало известно газете, также Кабинет министров планирует заменить подавляющее большинство руководителей коммунальных предприятий и главков. Газета не исключает, что скоро напишут заявления об уходе начальник главка здравоохранения Людмила КАЧУРОВА, начальник главка рекламы Ольга ЩЕПАК и директор КП «Киевреклама» Елена БАКАЕВА. «Также поменялось начальство в «Зеленстрое». А вот «Киевпасстранс» и метрополитен, как говорят источники, пока трогать не будут», - пишет «Сегодня».
Газета делает вывод, что команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА наконец-то определилась, что ей делать с Киевом. «Не будет ни досрочных выборов городского головы, ни разделения полномочий между мэром и главой КГГА (о чем говорили все последние месяцы). Будет постепенная, растянутая на два года, подготовка к смене власти под чутким руководством правящей коалиции», - считает издание.
«Сегодня» считает, что А.ПОПОВ назначен первым замглавы КГГА, чтобы в будущем он смог возглавить столицу. «Как говорят в кулуарах киевской власти, назначение — старт для будущих выборов в столице. Будучи первым замом и фактически руководя городом, он сможет стать узнаваемой фигурой и реальным кандидатом от Партии регионов на мэрских выборах. Последние, скорее всего, состоятся в 2012 году (согласно вердикту Конституционного суда) — чтобы у А.ПОПОВА было время к ним хорошо подготовиться. Хоть, конечно, нельзя исключать, что на Банковой решат поменять мэра и раньше, если увидят, что у его первого зама рейтинг уже достаточен для победы», - пишет издание.