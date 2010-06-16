Верховную Раду усиленно охраняют: ждут Януковича
10:17, 16 июня 2010Политика
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Винокуров будет приносить присягу
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня будет присутствовать в парламенте во время церемонии принятия присяги судьей Конституционного Суда Украины Сергеем ВИНОКУРОВЫМ.
Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что глава государства прибудет в Верховную Раду в 10.30.
На данное время здание парламента усиленно охраняется.
В соответствии с Конституцией Украины, Президент должен обязательно присутствовать в ВР во время принятия присяги судьей КС.
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