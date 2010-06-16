Верховную Раду усиленно охраняют: ждут Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня будет присутствовать в парламенте во время церемонии принятия присяги судьей Конституционного Суда Украины Сергеем ВИНОКУРОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что глава государства прибудет в Верховную Раду в 10.30.

На данное время здание парламента усиленно охраняется.

В соответствии с Конституцией Украины, Президент должен обязательно присутствовать в ВР во время принятия присяги судьей КС.