Тимошенко считает большой честью возбуждение уголовных дел против нее

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что возбуждение против нее уголовных дел является местью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за ограничение во время ее премьерства доходов его окружения.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

"Для меня большой честью является, что сегодня возбудили уголовное дело и по факту, и против отдельных личностей. Я думаю, что это с прицелом на меня прямо, что мы через правовые процедуры забрали у криминальной структуры "РосУкрЭнерго" 11 миллиардов кубических метров газа и передали государству", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ объяснила, что этот государственный газ закачивался в украинские газохранилища по более низким ценам, согласно договоренностям со странами Средней Азии. "И то, что он был забран у "РосУкрЭнерго" без расчетов, говорит о том, что наши действия по возвращению этого природного газа на 5 миллиардов долларов были абсолютно правильными", - добавила она.

"Большой честью для меня является то, что после того, как Счетная палата, Генеральная прокуратура, Контрольно-ревизионное управление, Налоговая администрация, Министерство финансов и Министерство экономики и каждый министр перелопатили и перетрясли всю бухгалтерию правительства, которое я возглавляла последние два года, мне очень приятно, что единственное уголовное дело, которое они смогли возбудить, - это дело 2003 года по несуществующим взяткам, которое сам КУЧМА одно время закрывал. Это говорит о том, что у них просто больше ничего нет", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также назвала большой честью для себя тот факт, что против нее возбуждаются дела за то, что она "сделала для государства и забрала у коррумпированного окружения ЯНУКОВИЧА".