Симоненко о заявлении Еханурова: знаете, сколько в парламенте "уток"...

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО называет «уткой» заявления о том, что в коалицию могут войти депутаты от «Нашей Украины», вместо этого из нее будет исключена фракция КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«У нас есть все основания говорить, что коалиция сегодня работает и выполняет те обязательства, которые она взяла на себя», - сказал он.

По словам П.СИМОНЕНКО, заявление члена партии «Наша Украина» Юрия ЕХАНУРОВА является его отдельным мнением, и сегодня вообще нет никаких оснований обращать внимания на это мнение. «Когда будут основания, тогда и будем говорить… Но вы, как журналисты, знаете, сколько в парламенте «летает уток», - сказал он.