Пресс-конференция «Запрет теле- и радиорекламы пива: причины и последствия»

16 июня 2010 года в 10:00 в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ» (ул. Б. Хмельницкого, 8/16, информационный центр) начнётся пресс-конференция на тему: «Запрет телевизионной и радио рекламы пива в Украине: причины и последствия». Участники пресс-конференции: Артём СТУПАКОВ, координатор по г. Киеву Всеукраинской общественной организации «Трезвая Украина»; Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; Владимир ПРОНЕНКО, заместитель председателя Киевского союза журналистов НСЖУ; Леся ВОВЧИК-БЛАКИТНА, ведущий научный сотрудник Института психологии им. Г. С. Костюка Академии педагогических наук Украины. Сейчас Украина, как никогда, нуждается в законе, который бы ограничивал рекламу слабоалкогольных напитков, поскольку наше государство, по данным Всемирной организации здравоохранения на 2008 год, занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодёжи. В частности, 40 % детей в возрасте от 14 до 18 годов систематически употребляют алкоголь. А за последние 10 лет количество лиц, которые находятся в зависимости лишь от пива, выросло в 10–12 раз.

Инициаторы пресс-конференции обращают внимание, что проблема алкоголизма в Украине сегодня набрала безумные обороты, о чём свидетельствует официальная статистика. В частности, ежегодно из-за алкоголизма в Украине умирает свыше 40 тысяч людей. Алкоголь на третьем месте среди факторов, вызывающих смертность среди населения страны в целом, на втором – как лишающий жизни работоспособную категорию, и на первом – как угрожающий смертью людям от 25 до 40 лет. От 700 до 900 тысяч лиц находятся на учёте как больные алкоголизмом, однако реальная цифра в 3–5 раз выше. Каждый житель нашей страны на протяжении года выпивает, даже за заниженными данными официальной статистики, более 60 литров пива (а по оценкам экспертов – свыше 180 литров пива, что является абсолютным мировым рекордом!). А за последние 10 лет пивных алкоголиков в Украине стало в десять раз больше. Если 10–15 лет назад больных с такой зависимостью был один-два на сто алкоголиков, то сейчас – больше десяти.

Таким образом, проблема алкоголизма превратилась в одну из вопиющих проблем украинского общества. Подрастающее поколение спивается, одурманенное агрессивной рекламой, новыми обманами о пользе алкоголя, которые ежедневно навязываются медиа. Население быстро деградирует, и страшнее всего то, что этому способствует государство, которое не принимает мер для защиты граждан от алкогольного террора.

Исходя из этого, организаторы мероприятия настаивают на быстрейшем принятии в первом чтении законопроекта № 1014-2 о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно ограничения рекламы алкогольных напитков и пива), поданном народными депутатами от БЮТ Николаем ТОМЕНКО и Андреем ШЕВЧЕНКО ещё 23 апреля 2008 года. Документ предусматривает более эффективные ограничения относительно размещения рекламы алкогольных напитков, пива и других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. В частности, законопроект предлагает распространить на рекламу пива и напитки, изготавливаемые на его основе, знаков товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и напитки, которые изготавливаются на его основе, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Кроме того, предлагается на час – до 24 часов – продлить запрет на рекламу алкогольных напитков на радио и телевидении, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Законопроектом также предусматривается запрет спонсорства теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Один из организаторов движения «Пивной геноцид – STOP!», главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ обращает внимание на то, что реклама пива и слабоалкогольных напитков в Украине противоречит сути Закона № 1824-VI от 21 января 2010 года о приравнивании пива и слабоалкогольных напитков к алкогольным и об ограничении их продажи и потребления.

«В общественных местах запрещено употребление алкогольных растворов, в том числе пива и других так называемых слабоалкогольных напитков. Невзирая на это, реклама на телевидении и постерах продолжает приучать молодёжь распивать спиртное в парках и на улице. Из-за алкоголя, табака и других наркотиков Украина стремительно вымирает: с 1990 года численность населения уменьшилась более чем на 6,2 млн чел. Мы стоим перед неотвратимым выбором: или мы остановим пивной геноцид, или украинцы вымрут. Всем миром, всем обществом нужно вытянуть страну из пивного болота», – отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он напоминает, что законопроект № 1014-2 лежал без рассмотрения в Комитете ВР Украины по вопросам свободы слова и информации, недавно возглавляемом нынешним заместителем Главы Администрации Президента Анной ГЕРМАН, ещё с апреля 2008 года. Хотя, согласно Регламенту ВР, должен быть рассмотрен не позднее чем в 30-дневный срок.

И только после обращения группы депутатов к председателю Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА законопроект был включён в расписание пленарных заседаний.

«Сегодня задача депутатов и общественных организаций – добиться включения законопроекта № 1014-2 в повестку дня конкретной пленарной недели и проголосовать за него хотя бы в первом чтении. Потому что размах пивной пропаганды шокирует даже людей, которые сами выпивают», – говорит В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ .

Вход на пресс-конференцию по журналистским удостоверениям. Для контактов: (044)228-55-33, (068)833-33-33, (044)568-21-12 www.forumspaskiev.org.ua, www.tvereza.info

e-mail: forumspaskiev@mail.ru, artem@stupakov.com