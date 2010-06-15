Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в Люксембурге примет участие в XIV заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС.

Во время заседания Совета по вопросам сотрудничества планируется обсудить вопрос внутренней ситуации в Украине и ЕС, в частности дальнейшую реализацию в Украине судебной реформы, реформы системы госуправления, продолжения борьбы с коррупцией.

Кроме того, планируется обсудить ход переговоров о заключении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пути углубления взаимодействия по вопросам внешней политики и безопасности, вопросы сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, перспективы усиления торгово-экономического и секторного сотрудничества в условиях мирового кризиса.

Также на заседании планируется обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности дальнейшее реформирование энергетического сектора в Украине и получение Украиной полноправного членства в энергетическом содружестве.

В состав украинской делегации на переговорах, кроме группы Н.АЗАРОВА, входят, в частности, министр экономики Василий ЦУШКО, заместитель министра экономики Владимир ПЯТНИЦКИЙ и заместитель главы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

С европейской стороны в переговорах принимают участие вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель Европейского Союза Кэтрин ЭШТОН, госсекретарь по делам ЕС МИД Испании Д.ГАРРИДО.