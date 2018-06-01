Вехи недели. Суд разобрался с телечастотами, Бойко стал патриотом, Симоненко уже ничего не решает

Украина показала всему миру, что ее руководитель спецслужб не просто неприлично богат, но и является медиа-магнатом…

Решение столичного окружного административного суда об отмене решения о выделении частот для телеканалов «Пятый» и ТВі привело к серьезным потрясениям в информационном пространстве. Представители пострадавших каналов усмотрели за вердиктом суда интересы владельца группы телеканалов «Интер» – пожалуй, самой мощной на сегодня медиа-империи в Украине. По странному совпадению, этот человек – не только мультимиллионер, но и председатель СБУ, буквально недавно ставший членом Высшего совета юстиции (ВСЮ), Валерий Хорошковский. ВСЮ, напомним, постепенно превращается в карательный орган для нечистоплотных судей, причем функция определения уровня чистоплотности также лежит на Высшем совете юстиции. Валерий Иванович пытается преподнести конфликт как спор хозяйствующих субъектов, но эта «фишка» неприемлема для инвесторов ТВі, хорошо помнящих, как под этим соусом в начале века в России сменился собственник телекомпании НТВ. Хорошковский, игнорируя призывы покинуть руководство спецслужб, даже выразил готовность продать свой медиа-бизнес. В задаче спрашивается: найдутся ли в Украине желающие купить внушительный пакет телеканалов, или мы получим очередной «привет» от показательно дружелюбного российского бизнеса, поднаторевшего в агрессивных поглощениях. Пока же Украина показала всему миру, что ее руководитель спецслужб не просто белозуб и неприлично богат, но и является медиа-магнатом. Впору Валерию Ивановичу заводить дружбу с итальянским премьером Сильвио Берлускони.

Похоже, и Виктору Януковичу не слишком по душе, что сразу у нескольких металлургических гигантов Украины появились российские хозяева. Украинский президент предложил российскому премьеру обменяться активами в газовой сфере, чтобы наша страна получила возможность добывать голубое золото в России. Но пронять таким экспромтом Владимира Путина, отлично умеющего увиливать от неприятных вопросов, не удалось. Он умело перевел тему на перспективы создания зоны свободной торговли. Если верить Владимиру Владимировичу, этот процесс необходимо начинать практически с нуля. Получилась прекрасная иллюстрация к особенностям партнерства с Россией. Стоит ли удивляться, что даже традиционно равнявшийся на Россию министр топлива и энергетики Юрий Бойко выступает за строительство терминала для приема сжиженного газа, что позволит диверсифицировать энергопотребление Украины.

Кстати, Юрий Анатольевич несколько неожиданно выступил в роли украинского патриота: он подчеркнул, что Украина не будет спешить выполнять решение Стокгольмского арбитража и возвращать компании RosUkrEnergo 11 миллиардов кубометров газа плюс 10-процентный штраф за нарушение контрактных соглашений…

Януковича немало обнадежили высокопоставленные ревизоры из МВФ. Президент не только заверил их, что кредит в случае получения не будет использован для финансирования дефицита бюджета, но что и сам дефицит сметы доходов и расходов страны будет меньше запланированного. Виктор Федорович публично выразил уверенность, что МВФ примет решение о кредитовании Украины еще до конца июня. Хотелось бы верить, поскольку в финансах благополучных на первый взгляд стран то и дело вспыхивают «пожары», требующие масштабных инъекций от международных финансовых организаций, и как бы нашей стране не остаться на бобах.

Главным сторонником сотрудничества с МВФ по долгу службы является Сергей Тигипко. Вице-премьер по вопросам экономических реформ вряд ли сможет тягаться с Януковичем в номинации «главный реформатор». Похоже, Сергею Леонидовичу пора подыскивать запасной аэродром и чаще бывать в партийном офисе «Сильной Украины». Поскольку Тигипко является союзником Партии регионов по коалиции в индивидуальном разряде, он легко может стать разменной монетой в ходе кадровых перестановок во власти под лозунгом «кадрового обеспечения реформ»., не желающих выжигать каленым железом националистическое наследие Виктора Ющенко. Петр Николаевич не рискнул взять курс на выход из парламентского большинства, понимая, что этот демарш будет иметь минимальное значение.

Хотя Юлия Тимошенко продолжает действовать в привычном репертуаре (лидер БЮТ, к примеру, заявила, что Янукович толкает страну к гуманитарной катастрофе), из лагеря «бело-сердечных» доносятся и реалистичные оценки ситуации в стране. Вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко, словно вспомнив политологическое прошлое, предсказывает своим соратникам пребывание в оппозиции до 2015 года. Николай Владимирович не тешит себя иллюзиями относительно возможной победы оппозиции на местных выборах и отмечает, что противникам действующей власти нужны не бизнесмены, а люди, способные вести диалог с избирателями.

Похоже, к подобному мнению склоняются и в стане заклятых друзей БЮТ – «Нашей Украине». В СМИ активно, активно замелькавшего на газетных полосах с проектом «Обновление страны». Виктору Ющенко пророчат общее руководство оппозиционными силами – читай неспешную политическую жизнь человека, когда-то имевшего завидный рейтинг и прекрасные шансы изменить страну. Впрочем, «Наша Украина» остается самой непредсказуемой политической силой, и достоверно прогнозировать развитие ситуации в партии не возьмется никто.

Евгений Магда