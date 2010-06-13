Янукович думает, что следующий транш от МВФ уже в кармане?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что решение Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного транша кредита будет принято в ближайшее время.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Я считаю, что такое решение будет в ближайшее время предложено. Намного скорее, чем до конца месяца», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Рассказывая о последнем визите представителей МВФ в Украину, Президент отметил, что в этот раз была не миссия, «я сказал бы так, а инспекция».

Президент сообщил, что у него был разговор с руководством фонда, в котором он выразил свою точку зрения, что нужно уже определяться и принять решение по поводу транша. После этого, по его словам, и было принято решение о приезде.