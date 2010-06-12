Начались съемки французско-украинского фильма о трагедии ЧАЭС

В Украине начались съемки французско-украинского фильма о чернобыльской трагедии «Земля забвения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, по этому случаю сегодня в Киеве состоялась пресс-конференция с участием актеров, режиссера и продюсера фильма, а также министра Нестора ШУФРИЧА.

«К сожалению, весь мир знает Украину не только благодаря таланту братьев КЛИЧКО, Андрея ШЕВЧЕНКО, Ольги КУРИЛЕНКО, но и в связи с чернобыльской трагедией. Это не только техногенная авария, а тысячи загубленных жизней». – сказал министр.

Он поблагодарил актрису О.КУРИЛЕНКО за согласие принимать участие в съемках этого фильма, зная, что она ради него отказалась от проекта в Соединенных Штатах. А также он поблагодарил режиссера Летицию ГОНСАЛЕС, продюсера Михаль БОГАНИМ, а также украинских продюсеров Марину и Игоря ЛОПАТЁНОК за то, что нашли возможность привлечь ресурсы и дать жизнь этому фильму.

В свою очередь О.КУРИЛЕНКО отметила: «Я рада сниматься впервые на Украине. Это будет мой первый фильм, где я буду разговаривать на трех языках. 15 лет я прожила в Украине, поэтому легко смогу войти в роль. За время подготовки к съемкам я много прочла книг о Чернобыльской аварии и просмотрела достаточно много документальных фильмов на эту тематику - все это мне поможет». - рассказал исполнитель главной роли Ольга КУРИЛЕНКО.

Н.ШУФРИЧ выразил надежду, что в следующем году на Каннском фестивали лента «найдет понимание у зрителей». Кроме того, он заверил, что МЧС окажет максимальную поддержку в организации съемок.

Справка. Фильм «Земля забвения» расскажет об одной из самых больших техногенных катастроф XX века - аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки будут проходить на территории Украины, некоторые эпизоды будут сниматься в зоне отчуждения при содействии МЧС Украины. В основе сюжета – личная драма молодой девушки из Припяти, города советских атомщиков. Спокойная и счастливая жизнь разрушается в одно мгновение – в день страшной аварии на атомном реакторе. Потеря близких, паника и ужас, бесповоротно утраченная молодость и красота, болезни – все это пришлось пережить героине О.КУРИЛЕНКО. И сквозь призму загубленной катастрофой судьбы зритель почувствует всю глубину Чернобыльской трагедии.

Выход фильма запланирован на 26 апреля 2011 года – 25-ую годовщины трагедии на ЧАЭС.