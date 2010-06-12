У Азарова хотят ввести новый налог на бензин

Правительство рассматривает возможность ввести новый налог на бензин, средства от которого будут направляться на строительство дорог

Об этом сегодня находясь в Кременчуге (Полтавская обл.) заявил министр Александр Попов.

По его словам, возможность введения такого налога уже рассматривалсь на заседании правительства.

«Соответствующая документация уже готова, однако не уверен, что Верховная Рада поддержит эту инициативу. Однако сегодня найти дополнительные ресурсы для строительства дорог просто не где»,-считает министр.

Он также заявил, что новый налог –это надбавка на литр покупаемого топлива.

«Тот, кто больше ездит, тот и будет больше платить. Это как дополнительная инвестиция», – сказал А.Попов.

Однако он не смог уточнить журналистам, во сколько может вырасти стоимость литра топлива, если налог будет введен.