Чечетов уверен, что митинги не должны мешать всем спокойно жить

Заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заверяет, что коалиция не будет голосовать за принятие закона, который бы ограничивал права граждан на мирные собрания.

Об этом он заявил во время эфира "Шустер Live".

"Мы за этот законопроект голосовать не будем, пусть они (оппозиция - УНИАН) хоть на голову станут", - сказал М.ЧЕЧЕТОВ. При этом он добавил, что в Конституции четко прописано право каждого гражданина на комфортную жизнь. "Получается. с одной стороны есть 2 тысячи человек, которых привезли из Львова и они мешают 3 млн. киевлян, которые хотят комфортно жить", - сказал он. Народный депутат отметил, что таким образом возникает проблема об урегулировании вопроса относительно проведения митингов. "И власть должна обеспечить безопасность киевлян", - добавил М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, общественные организации требуют от Верховной Рады Украины не поддерживать во втором чтении проект закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”. Кроме того, 14 июня, когда будет проходить заседание Согласительного совета ВР, представители общественных организаций, которые выступают против этого законопроекта, будут проводить акции протеста с требованием от Верховной Рады не рассматривать его.

Как отмечал член Общественного совета при МВД Украины по вопросам обеспечения прав человека Владимир ЧЕМЕРИС, в законопроекте, подготовленном к первому чтению в парламенте, не были определены конкретные сроки для представления заявки на проведение митингов, а в нынешнем тексте законопроекта такой срок составляет 4 дня. По мнению В.ЧЕМЕРИСА, это очень много времени, нужно реагировать намного быстрее.

В.ЧЕМЕРИС также отметил, что законопроектом значительно осложняется процедура подачи заявки на проведение митингов, то есть человек, подающий заявку на проведение мирного собрания, должен доказать, что он является гражданином Украины.