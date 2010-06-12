Партия регионов предлагала Кличко должность главы КГГА?

Партия регионов предлагала лидеру блока своего имени в Киевсовете Виталию КЛИЧКО должность председателя КГГА при условии разделения полномочий мэра и руководителя администрации столицы.

Как пишет газета "Зеркало Недели" (№22 (802) от 12 0- 18 июня 2010 года), эту информацию В.КЛИЧКО подтвердил в интервью.

По словам В.КЛИЧКО, он отказался от этого предложения регионалов.

"Безусловно, и без команды, и без своих людей в этой истории можно, конечно, кем-то стать. Королевой Англии, например, - объяснил он свое решение, добавив: "Однако реализовать свои планы и провести реформы в столице - никогда".

При этом В.КЛИЧКО отказался сообщить, от кого получено предложение занять должность председателя КГГА. В то же время, как утверждает издание, ссылаясь на собственные источники, с В.КЛИЧКО общался лично Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.