Донецкий суд оставил Алексею Бересту звание «Герой Украины»

Сегодня Донецкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об отмене и признании недействительным указа Президента Украины от 6 мая 2005 года о присвоении Алексею Бересту, участвовавшему в водружении знамени над Рейхстагом в 1945 году, звания «Герой Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председатель коллегии судей Владислав ЧУЧКО объявил, что на заседание не явился истец Артур ШЕВЦОВ, являющийся активистом Донецкой организации ВО «Свобода», однако явились его представители – председатель Харьковской облорганизации ВО «Свобода» адвокат Игорь ШВАЙКА и председатель Луганской облорганизации ВО «Свобода» Дмитрий СНЕГИРЕВ. В суд также не явились представители ответчика – Президента Украины, а также дочь А.Береста Ирина БЕРЕСТ, проживающая в г. Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Судья В.ЧУЧКО уточнил, что все стороны процесса были надлежащим образом проинформированы о дате заседания, а представители Президента прислали в суд письмо, в котором согласились, чтобы дело рассматривалось без их присутствия.

Представители истца заявили суду возражения. Они посчитали, что дочь А.Береста не была проинформирована о дате судебного заседания надлежащим образом, поскольку из материалов дела неясно, получила ли она телефонограмму из суда. Они также считают, что глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН не имел законных оснований утверждать кандидатуры Ольги ЧЕТВЕРИКОВОЙ и Елены ЛУКАШ в качестве представителей Президента в суде по данному делу. Однако суд данные претензии оставил без удовлетворения.

Судья В.ЧУЧКО огласил некоторые материалы дела относительно присвоения А.Бересту звания Герой Украины, в частности, устав о порядке присвоения звания, ходатайство народного депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО о награждении А.Береста и др.

Сторона истца обратила внимание суда, что в материалах дела нет представления А.Береста к званию Героя Украины, что является обязательным в процедуре награждения. Однако суд оставил без удовлетворения и эти требования.

Суд перешел к дебатам, в ходе которых представители истца попросили суд удовлетворить их требование: признать указ Президента Украины о присвоении звания Герой Украины А.Бересту незаконным и отменить на том основании, что данное звание присваивается только гражданам Украины, однако награжденный погиб в 1970 году, т.е. гражданином Украины никогда не был.

После совещания суд огласил свое решение: полностью отказать В.ШЕВЦОВУ в удовлетворении иска. В решении суда отмечается, что поскольку истец пропустил годичный срок обращения в административный суд, а представитель ответчика настаивает на отказе в иске на этом основании, «суд пришел к выводу, что исковые требования истца не подлежат удовлетворению».

Суд также напомнил, что данное решение может быть обжаловано в 10-дневный срок и огласил о закрытии заседания.

Комментируя для журналистов решение суда, адвокат И.ШВАЙКА заявил, что истца оно не удовлетворяет. «Мы не получили ответ на главные вопросы, с которыми выходили: является ли Алексей Берест гражданином Украины или нет?», - сказал адвокат.

При этом он добавил, что такое решение суда «соответственно касается Степана Бандеры – является он гражданином Украины или нет?».

«Суд, к сожалению, не дал ответа на этот главный вопрос, подошел к этому делу сугубо формально, опроверг по сроку подачи иска», - считает И. ШВАЙКА.

Он подчеркнул, что сторона истца обязательно подаст апелляцию на данное решение.

«Я считаю, что наша апелляция будет удовлетворена», - заключил адвокат.

Справка УНИАН. Донецкий окружной административный суд 20 мая 2010 года принял к производству иск об отмене и признании недействительным указа Президента Украины от 6 мая 2005 года о присвоении А.Бересту, участвовавшему в водружении знамени над Рейхстагом в 1945 году, звания Герой Украины. Иск 6 апреля 2010 года подал студент А.ШЕВЦОВ, который является активистом Донецкого отделения ВО «Свобода». Истец настаивал на том, что Президент Украины не имел права присваивать А.Бересту звание Герой Украины, поскольку тот не являлся гражданином Украины. В то же время, А.ШЕВЦОВ заявлял, что претензий к А.Бересту не имеет и подал данный иск «для установления конституционного порядка».