Гриценко: кто пользуется имуществом, закрепленным за ГУД?

За Государственным управлением делами закреплено 3 тыс. 723 объекта недвижимого государственного имущества (здания, сооружения, земельные участки).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председатели Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, отметив, что полный перечень объектов недвижимого имущества, которое учитывается в Едином реестре объектов государственной собственности за ГУД, удалось получить впервые в истории независимой Украины.

Выписка из Единого реестра объектов госсобственности о недвижимом имуществе, которое числится за ГУД, предоставил Фонд государственного имущества Украины в ответ на очередное обращение А.ГРИЦЕНКО.

В соответствии с этой выдержкой, за Государственным управлением делами закреплено 111 объектов недвижимого имущества в виде дачных и садовых домов, коттеджей и двухквартирных домов, находящихся на территории элитного дома отдыха «Конча-Заспа» (по адресу: г. Киев, шоссе Столичное, 24 км) и комплексу отдыха «Пуща-Водица» (адрес: г. Киев, ул. Вышгородская, 150). Указанные объекты являются находящимися в государственной собственности и предоставляются для личного пользования должностным лицам высшего уровня.

Однако для того, чтобы узнать, кто и на каких правовых основаниях пользуется указанными объектами, А.ГРИЦЕНКО принял решение снова обратиться в Государственное управление делами, но уже используя информацию Единого реестра объектов государственной собственности.

При этом в пресс-службе отметили, что на предыдущие неоднократные обращения к ГУД председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны не получил ответ фактически ни на один из поставленных в обращениях вопросов. Из запрашиваемого перечня государственных дач, отдельных домов, предназначенных для личного пользования должностными лицами, и нормативно-правовых актов, на основании которых должностные лица пользуются указанными домами, народному депутату рекомендовали обратиться к постановлению Кабинета министров «О государственных дачах и государственных резиденциях» и перечню нормативно-правовых актов, которые никакого отношения не имеют к предмету обращения.

Именно поэтому в Государственное управление делами было повторно направлено обращение с просьбой предоставить информацию о каждом из объектов, числящихся за Государственным управлением делами (в соответствии с выдержкой из Единого реестра объектов государственной собственности) в виде дачных и садовых домов, коттеджей и двухквартирных домов, в частности: фамилия, имя и отчество лица, пользующегося таким объектом, правовые основания, срок и условия такого пользования; на основании какого нормативно-правового акта (с обязательными реквизитами) лицо использует такой объект.

А.ГРИЦЕНКО также предостерегает Государственное управление делами от предоставления формальных ответов, которые не будут раскрывать содержание заданных вопросов. В таком случае возникнет потребность обращаться к правоохранительным органам с просьбой отреагировать на нежелание предоставлять информацию, являющуюся предметом обращения, и согласно Конституции Украины, должна быть открытой для доступа.

Как сообщалось, ранее А.ГРИЦЕНКО направил несколько обращений в различные органы государственной власти (среди них Генеральная прокуратура Украины, Фонд государственного имущества Украины, Государственное управление делами, Главное контрольно-ревизионное управление Украины) по поводу использования государственных дач.